Сёмин: Миранчук забил свой коронный гол и на время затмил Месси

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гол полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2). Россиянин отметился первым мячом в составе новой команды.

«Алексей забил гол в своем коронном стиле — уход с фланга в середину поля и удар левой ногой с подрезкой в дальний угол. Если он будет чаще бить по воротам, то будет больше таких голов. Главное, что он очень сильно проявил себя в таком важном матче, при столь большом количестве болельщиков. Если он наберёт свои кондиции, то будет одним из лучших игроков МЛС.

Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном мачте была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

«Атланта» объявила о переходе Алексея Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее игрок выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником: