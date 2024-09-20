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Сёмин: Миранчук забил свой коронный гол и на время затмил Месси

Сёмин: Миранчук забил свой коронный гол и на время затмил Месси
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гол полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2). Россиянин отметился первым мячом в составе новой команды.

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Алексей забил гол в своем коронном стиле — уход с фланга в середину поля и удар левой ногой с подрезкой в дальний угол. Если он будет чаще бить по воротам, то будет больше таких голов. Главное, что он очень сильно проявил себя в таком важном матче, при столь большом количестве болельщиков. Если он наберёт свои кондиции, то будет одним из лучших игроков МЛС.

Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном мачте была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

«Атланта» объявила о переходе Алексея Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее игрок выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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