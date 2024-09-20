Колосков назвал главные сложности РФС при поиске статусного соперника для сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о сложностях, возникающих при выборе соперников для товарищеских матчей сборной России после отстранения от международных соревнований.

— Насколько тяжело РФС сейчас найти статусного соперника?

— Сложно по двум причинам. Первое — санкции. Понятно, что Европа не будет играть с нами. Второе — календарь. Сейчас очень наряжённый международный календарь. Проводится огромное количество соревнований как для клубов, так и для сборных.

Некоторые футболисты играют по 65 матчей за сезон — это колоссальнейшая нагрузка. Лишний раз отвлекаться на товарищеский матч — это большая роскошь. Поэтому многие стараются проводить товарищеские матчи либо в подготовительный период, либо вообще их не проводить.

У нас ещё не освоен рынок южноамериканского футбола — там очень сильный футбол и команды. Но хотят ли нас там увидеть? Вопрос. Однако попытки РФС обязательно будут.

Главная проблема, помимо всего прочего, — финансовая. Ведь каждый выезд сборной — это чартерный самолёт, на что нужны большие деньги. Это сборы, которые тоже обходятся недёшево. Как правило, когда принципиальная договорённость достигнута, переговорный процесс затягивается из-за согласований условий. Это наиболее напряжённый момент — достижение договорённости, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Вячеславом Колосковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.