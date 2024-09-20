Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной России отреагировали на победу «Монако» с Головиным в матче ЛЧ с «Барселоной»

В сборной России отреагировали на победу «Монако» с Головиным в матче ЛЧ с «Барселоной»
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на победу «Монако» с полузащитником Александром Головиным в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Ну вот и победил «Барсу» Головин. Саша отыграл весь второй тайм, а «Монако» выиграло – 2:1. Есть первая победа у команды Головина в новом розыгрыше Лиги чемпионов!» — написала пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

Материалы по теме
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android