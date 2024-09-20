В сборной России отреагировали на победу «Монако» с Головиным в матче ЛЧ с «Барселоной»

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на победу «Монако» с полузащитником Александром Головиным в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Ну вот и победил «Барсу» Головин. Саша отыграл весь второй тайм, а «Монако» выиграло – 2:1. Есть первая победа у команды Головина в новом розыгрыше Лиги чемпионов!» — написала пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: