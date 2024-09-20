«Монако» с Головиным обыграл «Барсу» в ЛЧ, «Спартак» разгромил «Крылья». Главное к утру

«Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе одержал победу над «Барселоной» в стартовом туре Лиги чемпионов, московский «Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» на групповом этапе Кубка России, экс-президент УЕФА Мишель Платини предложил внести кардинальное изменение в правила игры в футбол. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».