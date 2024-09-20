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20 сентября главные новости спорта, футбол, результаты Лиги чемпионов, Кубок России, хоккей, КХЛ

«Монако» с Головиным обыграл «Барсу» в ЛЧ, «Спартак» разгромил «Крылья». Главное к утру
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«Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе одержал победу над «Барселоной» в стартовом туре Лиги чемпионов, московский «Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» на групповом этапе Кубка России, экс-президент УЕФА Мишель Платини предложил внести кардинальное изменение в правила игры в футбол. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Монако» одержал победу над «Барселоной» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
  2. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России.
  3. Мишель Платини предложил снизить количество игроков на футбольном поле.
  4. Тренер «Монако» высказался об Александре Головине после победы в матче с «Барселоной».
  5. Четыре очка Демидова помогли СКА одолеть «Сочи» в гостях, армейцы забросили семь шайб.
  6. Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
  7. Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 19 сентября.
  8. Таблица общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — лидер после 1-го тура, «Барселона» — 23-я.
  9. ЦСКА одержал трудовую домашнюю победу над «Витязем».
  10. «Ак Барс» дома разгромил «Барыс», забросив пять безответных шайб.
  11. Янник Синнер объявлен послом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.
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