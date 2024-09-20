«Монако» с Головиным обыграл «Барсу» в ЛЧ, «Спартак» разгромил «Крылья». Главное к утру
«Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе одержал победу над «Барселоной» в стартовом туре Лиги чемпионов, московский «Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» на групповом этапе Кубка России, экс-президент УЕФА Мишель Платини предложил внести кардинальное изменение в правила игры в футбол. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Монако» одержал победу над «Барселоной» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
- «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России.
- Мишель Платини предложил снизить количество игроков на футбольном поле.
- Тренер «Монако» высказался об Александре Головине после победы в матче с «Барселоной».
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