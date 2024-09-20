Дибала высказался об увольнении Де Росси из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отреагировал на отставку итальянского специалиста Даниэле Де Росси с поста главного тренера римской команды.

«Часто футбол бывает несправедлив», — написал Дибала в одной из социальных сетей.

Напомним, 41-летний специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января 2024 года, сменив на этом посту португальского наставника Жозе Моуринью. Контракт Де Росси с командой был рассчитан до лета 2027 года.

«Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала три очка за четыре матча.

Материалы по теме Официально «Рома» объявила об увольнении тренера Де Росси

Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет: