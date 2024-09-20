«Ну вот и лузнула «Барса». Головин — о победе «Монако» в матче ЛЧ с каталонцами

Полузащитник «Монако» Александр Головин с отсылкой на давний пост в социальных сетях отреагировал на победу монегасков в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Ну вот и лузнула Барса!» — написал Головин в своём телеграм-канале.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: