Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ну вот и лузнула «Барса». Головин — о победе «Монако» в матче ЛЧ с каталонцами

«Ну вот и лузнула «Барса». Головин — о победе «Монако» в матче ЛЧ с каталонцами
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин с отсылкой на давний пост в социальных сетях отреагировал на победу монегасков в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Ну вот и лузнула Барса!» — написал Головин в своём телеграм-канале.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Материалы по теме
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android