Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры.
«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов», — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.
Ранее португалец выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Рио Фердинанд сыграл в мяч с сыном Криштиану Роналду: