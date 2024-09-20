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Криштиану Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры

Криштиану Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры.

«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов», — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

Ранее португалец выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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