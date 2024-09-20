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Корнеев: в «Аталанте» Алексей Миранчук пережил человеческую неприязнь

Корнеев: в «Аталанте» Алексей Миранчук пережил человеческую неприязнь
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев заявил, что полузащитник Алексей Миранчук пережил человеческую неприязнь в итальянской «Аталанте».

«В «Аталанте» он пережил человеческую неприязнь со стороны тренера, но, когда он выходил, делал разницу. Это не было связано с футболом. Он выжил в этих обстоятельствах и теперь залетает в другую ситуацию», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ»

«Атланта Юнайтед» объявила о переходе Алексея Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее игрок выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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