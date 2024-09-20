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«С ним две команды вылетели». Корнеев оценил трансферные приобретения «Локомотива»

«С ним две команды вылетели». Корнеев оценил трансферные приобретения «Локомотива»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался по поводу летней трансферной кампании железнодорожников.

«Севикян — отличный трансфер. Мы его знали ещё в «Нижнем» — прекрасный игрок, который делает разницу. Монтеса я хорошо знаю. Две команды с ним вылетели — «Эспаньол» и «Альмерия». Давайте посмотрим, что будет дальше. Из‑под него сегодня забил Бакаев. Вылеты — лишнее доказательство того, что это за игрок. Да, он сегодня забил, но он же не нападающий. Защитник должен защищаться. Давайте посмотрим на него с хорошим соперником. Для меня Монтес — просто провальное приобретение. Но я могу и ошибаться — давайте посмотрим», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'     0:3 Пиняев – 62'     0:4 Пиняев – 63'     0:5 Сулейманов – 69'     1:5 Бакаев – 90'    
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет

27-летний мексиканский центральный защитник Сесар Монтес провёл за «Локомотив» один матч Кубка России и отметился забитым голом в ворота подмосковных «Химок». 23-летний армянский вингер Эдгар Севикян также сыграл за красно-зелёных только в кубковой встрече с «Химками» (5:1) и записал на свой счёт результативный пас.

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