«С ним две команды вылетели». Корнеев оценил трансферные приобретения «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался по поводу летней трансферной кампании железнодорожников.

«Севикян — отличный трансфер. Мы его знали ещё в «Нижнем» — прекрасный игрок, который делает разницу. Монтеса я хорошо знаю. Две команды с ним вылетели — «Эспаньол» и «Альмерия». Давайте посмотрим, что будет дальше. Из‑под него сегодня забил Бакаев. Вылеты — лишнее доказательство того, что это за игрок. Да, он сегодня забил, но он же не нападающий. Защитник должен защищаться. Давайте посмотрим на него с хорошим соперником. Для меня Монтес — просто провальное приобретение. Но я могу и ошибаться — давайте посмотрим», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

27-летний мексиканский центральный защитник Сесар Монтес провёл за «Локомотив» один матч Кубка России и отметился забитым голом в ворота подмосковных «Химок». 23-летний армянский вингер Эдгар Севикян также сыграл за красно-зелёных только в кубковой встрече с «Химками» (5:1) и записал на свой счёт результативный пас.