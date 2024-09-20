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Колосков: сразу после ЧМ-2018 Россию полюбили, а турнир признали лучшим в истории

Колосков: сразу после ЧМ-2018 Россию полюбили, а турнир признали лучшим в истории
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что в мире полюбили Россию сразу после проведения чемпионата мира 2018 года, а турнир признали лучшим в истории.

«Сразу после чемпионата мира — 2018 Россию полюбили. Это не наша оценка, а оценка исполкома. Сейчас он называется Совет международной федерации футбола ФИФА. Исполком признал проведение чемпионата мира в России лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира. Это признание руководящего органа ФИФА. Я уже не говорю о тех, кто тут был. Время от времени попадаются публикации иностранцев, которые говорят о колоссальном интересе в России», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

Полностью интервью с Вячеславом Колосковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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