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Почётный президент РФС Колосков дал прогноз, когда Россию вернут в международные турниры

Почётный президент РФС Колосков дал прогноз, когда Россию вернут в международные турниры
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Бывший вице-президент ФИФА и бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков поделился мнением о том, когда международные футбольные организации могут вернуть российские клубы и сборные в соревнования под своей эгидой.

«Мой личный расчёт такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров решением УЕФА и ФИФА, вызванным политическими причинами. В течение последующих двух с половиной лет сборная России выступала только в товарищеских матчах, а клубы РПЛ — только во внутренних и товарищеских турнирах.

Полностью интервью с Вячеславом Колосковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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