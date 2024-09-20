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Расписание матчей 11-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 20 сентября, матчем «Уфа» — «Чайка» стартует 11-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.

20 сентября, пятница:

16:00 мск. «Уфа» — «Чайка»;
19:30 мск. «Ротор» — «Черноморец».

21 сентября, суббота:

10:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»;
11:30 мск. «Тюмень» — «Родина»;
15:00 мск. «Сокол» — «Сочи»;
15:00 мск. «Шинник» — «Торпедо»;
17:30 мск. «КАМАЗ» — «Урал»;
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Алания»;
21:15 мск. «Балтика» — «Арсенал».

После 10 сыгранных туров первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 22 очка. На второй строчке расположилось «Торпедо», заработавшее 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал», имеющий в своём активе 18 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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