Расписание матчей 11-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, матчем «Уфа» — «Чайка» стартует 11-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.
20 сентября, пятница:
16:00 мск. «Уфа» — «Чайка»;
19:30 мск. «Ротор» — «Черноморец».
21 сентября, суббота:
10:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»;
11:30 мск. «Тюмень» — «Родина»;
15:00 мск. «Сокол» — «Сочи»;
15:00 мск. «Шинник» — «Торпедо»;
17:30 мск. «КАМАЗ» — «Урал»;
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Алания»;
21:15 мск. «Балтика» — «Арсенал».
После 10 сыгранных туров первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 22 очка. На второй строчке расположилось «Торпедо», заработавшее 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал», имеющий в своём активе 18 очков.