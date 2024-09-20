Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 20 сентября, стартует 6-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании (время московское):

20 сентября, пятница

22:00. «Алавес» — «Севилья»

21 сентября, суббота

15:00. «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

17:15. «Осасуна» — «Лас-Пальмас»

19:30. «Валенсия» — «Жирона»

22:00. «Реал» — «Эспаньол»

22 сентября, воскресенье

15:00. «Хетафе» — «Леганес»

17:15. «Атлетик» — «Сельта»

19:30. «Вильярреал» — «Барселона»

22:00. «Райо Вальекано» — «Атлетико»

23 сентября, понедельник

22:00. «Бетис» — «Мальорка»

После пяти сыгранных туров испанской Примеры первое место с 15 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 11 очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший также 11 очков.