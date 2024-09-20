Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, стартует 6-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании (время московское):
20 сентября, пятница
22:00. «Алавес» — «Севилья»
21 сентября, суббота
15:00. «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
17:15. «Осасуна» — «Лас-Пальмас»
19:30. «Валенсия» — «Жирона»
22:00. «Реал» — «Эспаньол»
22 сентября, воскресенье
15:00. «Хетафе» — «Леганес»
17:15. «Атлетик» — «Сельта»
19:30. «Вильярреал» — «Барселона»
22:00. «Райо Вальекано» — «Атлетико»
23 сентября, понедельник
22:00. «Бетис» — «Мальорка»
После пяти сыгранных туров испанской Примеры первое место с 15 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 11 очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший также 11 очков.