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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 20 сентября, стартует 6-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании (время московское):

20 сентября, пятница

22:00. «Алавес» — «Севилья»

21 сентября, суббота

15:00. «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
17:15. «Осасуна» — «Лас-Пальмас»
19:30. «Валенсия» — «Жирона»
22:00. «Реал» — «Эспаньол»

22 сентября, воскресенье

15:00. «Хетафе» — «Леганес»
17:15. «Атлетик» — «Сельта»
19:30. «Вильярреал» — «Барселона»
22:00. «Райо Вальекано» — «Атлетико»

23 сентября, понедельник

22:00. «Бетис» — «Мальорка»

После пяти сыгранных туров испанской Примеры первое место с 15 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 11 очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший также 11 очков.

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