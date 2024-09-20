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Стало известно, кто возглавил казанский «Сокол» после увольнения Рыжикова

Стало известно, кто возглавил казанский «Сокол» после увольнения Рыжикова
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Казанский «Сокол» объявил о назначении Евгения Варламова на пост главного тренера команды. Ранее 49-летний специалист уже возглавлял команду с декабря 2023 по апрель 2024 года.

«Добро пожаловать домой!» — написала пресс-служба казанского клуба.

Накануне «Сокол» объявил об отставке Сергея Рыжикова с поста главного тренера.

Казанский «Сокол» играет во Второй лиге (Дивизион «Б»). Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков за 21 матч. Возглавляет таблицу первенства кировское «Динамо», в активе которого 46 очков. На второй строчке располагается пермский «Амкар» (44 очка).

В ближайшем матче «Сокол» встретится с футбольным клубом «Волна».

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