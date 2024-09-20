Защитник «Химок» Терехов: у Джикии нет никаких проблем в клубе — он уже влился в коллектив

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о переходе в клуб экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«С Георгием Джикией мы давно знакомы, он отличный футболист и человек. Никаких проблем у него в клубе нет. Команда у нас опытная, каждый может проявить лидерские качества, Георгий тут не исключение. Он уже влился в коллектив на 100%. Что касается его возможной роли капитана в клубе в будущем, то здесь решит тренер. В команде у нас все друг другу доверяют», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Джикия подписал контракт с «Химками» 13 сентября. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн