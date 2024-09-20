Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 5-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, матчем «Кальяри» — «Эмполи» стартует 5-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

20 сентября, пятница:

19:30 мск. «Кальяри» — «Эмполи»;

21:45 мск. «Верона» — «Торино».

21 сентября, суббота:

16:00 мск. «Венеция» — «Дженоа»;

19:00 мск. «Ювентус» — «Наполи»;

21:45 мск. «Лечче» — «Парма».

22 сентября, воскресенье:

13:30 мск. «Фиорентина» — «Лацио»;

16:00 мск. «Монца» — «Болонья»;

19:00 мск. «Рома» — «Удинезе»;

21:45 мск. «Интер» — «Милан».

23 сентября, понедельник:

21:45 мск. «Аталанта» — «Комо».

После четырёх туров итальянской Серии А первое место с 10 очками занимает «Удинезе». На второй строчке расположился «Наполи», набравший девять очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», заработавший восемь очков.