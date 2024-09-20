Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 5-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, матчем «Кальяри» — «Эмполи» стартует 5-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
20 сентября, пятница:
19:30 мск. «Кальяри» — «Эмполи»;
21:45 мск. «Верона» — «Торино».
21 сентября, суббота:
16:00 мск. «Венеция» — «Дженоа»;
19:00 мск. «Ювентус» — «Наполи»;
21:45 мск. «Лечче» — «Парма».
22 сентября, воскресенье:
13:30 мск. «Фиорентина» — «Лацио»;
16:00 мск. «Монца» — «Болонья»;
19:00 мск. «Рома» — «Удинезе»;
21:45 мск. «Интер» — «Милан».
23 сентября, понедельник:
21:45 мск. «Аталанта» — «Комо».
После четырёх туров итальянской Серии А первое место с 10 очками занимает «Удинезе». На второй строчке расположился «Наполи», набравший девять очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», заработавший восемь очков.