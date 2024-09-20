Игрок «Спартака» Зиньковский — о форме Николсона: каждый хочет в состав, игры покажут

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём одноклубнике Шамаре Николсоне. По его мнению, истинную форму ямайца покажут матчи чемпионата России.

— Как оценишь форму Шамара?

— В любом случае покажут игры чемпионата. Конечно, каждый хочет отдавать, забивать, помогать команде и приносить пользу. И хочет в состав, естественно, — сказал Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Николсон накануне отметился голом за «Спартак» в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.