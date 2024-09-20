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Вячеслав Колосков: исполком РФС принял решение — никаких переходов в Азию, тема закрыта

Вячеслав Колосков: исполком РФС принял решение — никаких переходов в Азию, тема закрыта
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Бывший вице-президент ФИФА и бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков объяснил свою позицию по возможному переходу РФС в Азию.

— Вы говорили, что выступали категорически против перехода в Азию. Почему?
— Потому что я хорошо знаю футбол. Я был везде и со всеми встречался, всё видел и всё знаю. Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА — то есть мы не можем играть нигде. Даже если мы перейдём в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный.

Второе. Уровень развития футбола в Азии вы сами увидели на примере Вьетнама и Средней Азии. Идти из высшей лиги в класс Б может позволить себе только сумасшедший. Уровень футбола в Азии намного ниже Европы.

Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований. Далее — в Азии не проводится такого количества соревнований, как в Европе. Я говорю о женском футболе, мини-футболе, юношеском футболе. У них там просто нет этих соревнований. По-моему, у нас около шести сборных команд. Им просто было бы негде участвовать. По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — никаких переходов, и тема закрыта, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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