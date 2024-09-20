Тен Хаг оценил игру Антони в матче «Манчестер Юнайтед» с «Барнсли»

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал своё мнение по поводу игры бразильского нападающего Антони в третьем раунде Кубка английской лиги с «Барнсли» (7:0).
«Каждый игрок должен отреагировать так же, как он отреагировал во вторник вечером. Нужно упорно тренироваться, показывать высокие результаты на тренировках, заслужить право играть, и когда наступает момент, нужно им воспользоваться», — цитирует тен Хага на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Антони в 2022 году перешёл из «Аякса» в английский клуб за € 105 млн. Антони забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за последние пять месяцев. Нападающий заработал пенальти и сам его реализовал на 35-й минуте матча.
- 20 сентября 2024
-
11:02
-
10:48
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
08:22
-
08:05
-
08:03
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
07:28
-
07:25
-
07:10
-
06:53
-
06:43
-
06:37