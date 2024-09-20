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Тен Хаг оценил игру Антони в матче «Манчестер Юнайтед» с «Барнсли»

Тен Хаг оценил игру Антони в матче «Манчестер Юнайтед» с «Барнсли»
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Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал своё мнение по поводу игры бразильского нападающего Антони в третьем раунде Кубка английской лиги с «Барнсли» (7:0).

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
7 : 0
Барнсли
Барнсли
1:0 Рашфорд – 16'     2:0 Антони – 35'     3:0 Гарначо – 45+2'     4:0 Гарначо – 49'     5:0 Рашфорд – 58'     6:0 Эриксен – 81'     7:0 Эриксен – 85'    

«Каждый игрок должен отреагировать так же, как он отреагировал во вторник вечером. Нужно упорно тренироваться, показывать высокие результаты на тренировках, заслужить право играть, и когда наступает момент, нужно им воспользоваться», — цитирует тен Хага на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Антони в 2022 году перешёл из «Аякса» в английский клуб за € 105 млн. Антони забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за последние пять месяцев. Нападающий заработал пенальти и сам его реализовал на 35-й минуте матча.

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