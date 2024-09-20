«Он дерётся и критикует тренера?» Геркус — о причине отказа «Спартака» от Глушенкова

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на одно из высказываний спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала. Накануне португалец объяснил, почему красно-белые отказались от Максима Глушенкова. Амарал говорил: «По Глушенкову приняли отрицательное решение. Мы, подписывая игрока, подписываем и футболиста в раздевалку».

«Очень любопытные вещи говорит новый спортивный директор Спартака Томаш Амарал. Например, про Максима Глушенкова. Интересно, что такое творит Максим в раздевалке, что критическим образом повлияло на решение о его трансфере? Дерётся? Критикует тренера? Какую ужасную тайну узнал португальский специалист?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.