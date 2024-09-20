Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» проведёт товарищеский матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ»

«Факел» проведёт товарищеский матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ»
Аудио-версия:
Комментарии

Воронежский «Факел» объявил о проведении товарищеского матча с белорусским «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино. Встреча состоится 12 октября, команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

«Встреча двух городов – Воронежа и Жодино – символ дружбы двух народов. Давайте же покажем братьям-белорусам, как умеют болеть в Черноземье! Как мы поём «Туман»! Как буквально воспламеняем арену своей энергией! Часть вырученных средств от билетной программы будет передана на благотворительность», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Торпедо-БелАЗ» располагается на второй строчке в чемпионате Беларуси, набрав 42 очка за 20 туров.

Материалы по теме
Самой «домашней» команде РПЛ свистят свои. А губернатор уже намекнул на будущее «Факела»
Самой «домашней» команде РПЛ свистят свои. А губернатор уже намекнул на будущее «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android