Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: вышли ненастроенными на игру со «Спартаком»
Поделиться
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2' 2:0 Зобнин – 19' 3:0 Печенин – 41' 3:1 Шитов – 68' 4:1 Мангаш – 89'
Удаления: нет / Печенин – 86'
«Мы вышли ненастроенными на игру со «Спартаком» и совершили много ошибок в первые минуты. А соперник создал два момента и забил один гол. Так нельзя играть. После забитого мяча могли переломить ход, но случились травма и удаление. Тяжело что-то сделать ввосьмером. В данный момент команда себя чувствует нормально и атмосфера тоже нормальная», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 20 сентября 2024
-
11:02
-
10:48
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
08:22
-
08:05
-
08:03
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
07:28
-
07:25
-
07:10
-
06:53
-
06:43
-
06:37