Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: вышли ненастроенными на игру со «Спартаком»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы вышли ненастроенными на игру со «Спартаком» и совершили много ошибок в первые минуты. А соперник создал два момента и забил один гол. Так нельзя играть. После забитого мяча могли переломить ход, но случились травма и удаление. Тяжело что-то сделать ввосьмером. В данный момент команда себя чувствует нормально и атмосфера тоже нормальная», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.