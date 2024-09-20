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Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: вышли ненастроенными на игру со «Спартаком»

Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: вышли ненастроенными на игру со «Спартаком»
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Мы вышли ненастроенными на игру со «Спартаком» и совершили много ошибок в первые минуты. А соперник создал два момента и забил один гол. Так нельзя играть. После забитого мяча могли переломить ход, но случились травма и удаление. Тяжело что-то сделать ввосьмером. В данный момент команда себя чувствует нормально и атмосфера тоже нормальная», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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