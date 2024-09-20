Колосков: для каждого футболиста игра за сборную — предел мечтаний, это войдёт в историю

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался об ответственности игры за сборную России в товарищеских матчах.

«Понятно, что для каждого футболиста играть за сборную — это предел мечтаний. Даже в товарищеской игре, ведь это войдёт в историю — во всей футбольных энциклопедиях будут писать, что такой-то игрок в составе сборной России сыграл матч с Вьетнамом и забил гол.

Если игроку правильно объяснить, это будет хорошей мотивацией. Я уже не говорю о возможности показать себя не только своим тренерам, но и заграничным. Стимулы есть — просто надо правильно акцентировать на них внимание», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.