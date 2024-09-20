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В «Крыльях Советов» выступили с заявлением о травме Максима Витюгова

В «Крыльях Советов» выступили с заявлением о травме Максима Витюгова
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» выступила с заявлением о травме полузащитника клуба Максима Витюгова, полученной в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:4).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов во время кубкового матча со «Спартаком» получил неприятное повреждение. В ближайшее время футболист пройдёт МРТ, по результатам которого будет понятен точный характер травмы, лечение и сроки восстановления. Макс, здоровья! Ждём возвращения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Опорный полузащитник гостей получил тяжёлую травму на 80-й минуте матча при счёте 3:1 и не смог продолжить игру. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве.

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