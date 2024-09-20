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Колосков: РФС получил частичные санкции, наши люди — полноправные члены исполкома УЕФА

Колосков: РФС получил частичные санкции, наши люди — полноправные члены исполкома УЕФА
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Бывший вице-президент ФИФА и бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков высказался о санкциях в адрес России.

— Вы много лет отстаивали интересы российского футбола в ФИФА. Сегодняшним руководством РФС прикладывается достаточно усилий, чтобы продолжать отстаивать интересы?
— Я убеждён, что да. РФС получил только частичные санкции, чего не скажешь о других видах спорта, где нас или вообще лишили членства, или запретили везде участвовать. РФС не имеет права играть только официальные игры под эгидой ФИФА и УЕФА. Но мы остаёмся полноправными членами и ФИФА, и УЕФА.

Наши люди являются полноправными членами исполкома УЕФА, 11 комитетов УЕФА, в которых есть российские представители. Все активно работают. Не прекращается финансирование деятельности РФС как со стороны ФИФА, так и особенно со стороны УЕФА. УЕФА оплачивает многие программы, например, программы развития юношеского российского футбола, массового футбола, женского футбола. На территории России проводятся мероприятия под эгидой УЕФА. Наши руководители и представители работают очень активно, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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