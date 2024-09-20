«Награда за упорный труд». Хименес — о голе на 90-й минуте в матче ЛЧ с «Лейпцигом»
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Защитник испанского «Атлетико» Хосе Хименес высказал своё мнение по поводу решающего гола и о чувствах команды в победном матче с «Лейпцигом» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Шешко – 4' 1:1 Гризманн – 28' 2:1 Хименес – 90'
«Команда никогда не переставала бороться, мечтать и верить, и в конце был забит гол, который стал наградой за упорный труд на протяжении всей игры», — цитирует Хименеса Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, на 90-й минуте матча с паса нападающего Антуана Гризманна забил Хосе Хименес, именно этот гол принёс мадридцам победу. Впервые в истории клуба «Атлетико» выиграл в шести домашних матчах подряд.
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