«Награда за упорный труд». Хименес — о голе на 90-й минуте в матче ЛЧ с «Лейпцигом»

Защитник испанского «Атлетико» Хосе Хименес высказал своё мнение по поводу решающего гола и о чувствах команды в победном матче с «Лейпцигом» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).

«Команда никогда не переставала бороться, мечтать и верить, и в конце был забит гол, который стал наградой за упорный труд на протяжении всей игры», — цитирует Хименеса Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на 90-й минуте матча с паса нападающего Антуана Гризманна забил Хосе Хименес, именно этот гол принёс мадридцам победу. Впервые в истории клуба «Атлетико» выиграл в шести домашних матчах подряд.