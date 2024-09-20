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Эменике хочет стать тренером «Спартака»

Эменике хочет стать тренером «Спартака»
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике выразил готовность войти в тренерский штаб красно-белых. Нигериец отметил, что ему было бы приятно поработать в своём бывшем клубе. Он готов стать ассистентом главного тренера Деяна Станковича.

— Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, ещё поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?
— Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.

— Хотел бы поработать в «Спартаке»?
— Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.

— Чем бы хотел заниматься в клубе?
— В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодёжной команде, — приводит слова Эменике «Матч ТВ».

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».

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