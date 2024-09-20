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Зиньковский: старт сезона «Крыльев Советов» можно убрать за скобки, будет лучше

Зиньковский: старт сезона «Крыльев Советов» можно убрать за скобки, будет лучше
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил старт сезона в исполнении своей бывшей команды — «Крыльев Советов». По его мнению, первые матчи сезона-2024/2025, которые самарцы провалили, можно вынести за скобки. После этого команда усилилась и стала играть лучше.

«Старт сезона можно убрать за скобки, наверное. Сейчас уже следующая часть. В «Крылья» пришёл Ваня Сергеев и другие игроки. Думаю, сейчас будет лучше. Я общался с Игорем Осинькиным чуть-чуть после одного из матчей», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 4-го тура Кубка России (4:1).

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