Зиньковский: старт сезона «Крыльев Советов» можно убрать за скобки, будет лучше

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил старт сезона в исполнении своей бывшей команды — «Крыльев Советов». По его мнению, первые матчи сезона-2024/2025, которые самарцы провалили, можно вынести за скобки. После этого команда усилилась и стала играть лучше.

«Старт сезона можно убрать за скобки, наверное. Сейчас уже следующая часть. В «Крылья» пришёл Ваня Сергеев и другие игроки. Думаю, сейчас будет лучше. Я общался с Игорем Осинькиным чуть-чуть после одного из матчей», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 4-го тура Кубка России (4:1).