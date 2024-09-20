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Почётный президент РФС Колосков: во времена СССР нас во всём мире уважали

Почётный президент РФС Колосков: во времена СССР нас во всём мире уважали
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков рассказал, как относились к отечественному футболу во времена СССР.

«В Европе и во всём мире нас уважали, потому что у нас были хорошие достижения. У нас постоянно были представители в руководящих органах ФИФА и УЕФА. После войны Валентин Александрович Гранаткин был вице-президентом ФИФА, а потом — старшим вице-президентом ФИФА. Это многоуважаемый человек.

Многие руководители ФИФА приезжали в Советский Союз пообщаться. Нам доверяли проведение чемпионата мира и чемпионата Европы среди юношей. Каждый год были турниры Гранаткина, куда приезжали немцы, французы и так далее. Я 27 лет был членом исполкома и 14 лет из них — вице-президентом ФИФА. 15 лет был членом исполкома УЕФА. До меня 18 лет членом исполкома УЕФА был Ряшенцев. У нас постоянно работали люди в различных комитетах.

В своё время я возглавлял комитет ФИФА Национальных ассоциаций — это самый большой и значимый комитет. Я был членом оргкомитета чемпионата мира, председателем оргкомитета олимпийских футбольных турниров на четырёх Олимпиадах, председателем оргкомитета клубного Кубка мира по футболу. У нас было колоссальнейшее уважение и доверие, были блестящие отношения с Авеланжом, который много раз был в России. Особенно тёплые и по-настоящему дружеские отношения были с Блаттером и Юханссоном, которые часто у нас бывали гостями», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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