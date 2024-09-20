Агент Николсона отреагировал на первый гол игрока после возвращения в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на первый гол ямайского нападающего после возвращения в российский клуб.
«Мы всегда счастливы, когда Шамар может сыграть. И вчера, когда он провёл такой хороший матч за «Спартак» и забил, радость ещё больше. Но сегодня уже новый день и новые вызовы для Шамара», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, Николсон отметился забитым мячом в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).
Ямайский нападающий играет за «Спартак» с зимы 2022 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
- 20 сентября 2024
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