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Агент Николсона отреагировал на первый гол игрока после возвращения в «Спартак»

Агент Николсона отреагировал на первый гол игрока после возвращения в «Спартак»
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на первый гол ямайского нападающего после возвращения в российский клуб.

«Мы всегда счастливы, когда Шамар может сыграть. И вчера, когда он провёл такой хороший матч за «Спартак» и забил, радость ещё больше. Но сегодня уже новый день и новые вызовы для Шамара», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Николсон отметился забитым мячом в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

Ямайский нападающий играет за «Спартак» с зимы 2022 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'
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