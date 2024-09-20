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Тибо Куртуа высказался о возможной забастовке футболистов из-за перегруженного календаря

Тибо Куртуа высказался о возможной забастовке футболистов из-за перегруженного календаря
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о возможной забастовке футболистов из-за перегруженного календаря.

«Игроки устроят забастовку? Это тяжело. Я не думаю, что дело в количестве игр. Дело в перерыве между одним сезоном и другим. У тех, кто далеко прошёл на Копа Америка и Евро, было по три недели отпуска. Это невозможно. В НБА ты отдыхаешь четыре месяца», — приводит слова Куртуа Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее голкипер сборной Бельгии поддержал слова полузащитника «Манчестер Сити» Родри, заявившего, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

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