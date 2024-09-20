Сутормин: Глушенков — хороший человек, ничего плохого за ним не замечал

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал слова игрока санкт-петербургского клуба Максима Глушенкова о поездке во Вьетнам с национальной командой.

«Я никак не отношусь к этим словам, у Глушенкова своё мнение. Он нормальный человек, чего-то плохого не замечал за ним. Понятно, что мы не так много провели времени вместе. Но Макс — нормальный, хороший человек», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Ранее хавбек сине-бело-голубых назвал «ненужной» поездку во Вьетнам в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Встреча сборной России с местной сборной закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0. В составе национальный команды Максим Глушенков провёл всего один матч в 2022 году.