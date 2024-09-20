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Вратарь «Крыльев» Овсянников назвал неудачей вылет команды из Кубка России

Вратарь «Крыльев» Овсянников назвал неудачей вылет команды из Кубка России
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России.

«В прошлом и в этом сезоне вылетели из Кубка России на групповой стадии. Это какая-то неудача. Будем готовиться к следующему розыгрышу Кубка. Но ещё в этом сезоне осталось две игры — в них получат практику футболисты, которые не играют», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, самарские «Крылья Советов» уступили во всех четырёх матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка России и потеряли шансы на выход в следующий раунд турнира.

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