В Польше выделят € 400 тыс. на помощь футбольным клубам после наводнений в стране

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша рассказал о выделении пожертвований клубам, которые пострадали от сильных наводнений в Центральной Европе. Из-за сильных дождей наводнению подверглись города Польши, Румынии, Австрии и Чехии.

«В эти трудные времена солидарность – это самое главное. Заявляю, что ни один клуб, пострадавший от наводнения, не останется без помощи. Вместе с президентами провинциальных ассоциаций мы решили пожертвовать € 409 тыс. на помощь клубам, пострадавшим от наводнения. Слоган «Мяч нас соединяет» — это больше, чем просто слова», — написал Кулеша на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что польский футбольный клуб «Шлёнск» Вроцлав отменил домашний матч с клубом «Сталь» Мелец и сделал на стадионе штаб со сбором пожертвований для пострадавших.