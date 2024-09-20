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В Польше выделят € 400 тыс. на помощь футбольным клубам после наводнений в стране

В Польше выделят € 400 тыс. на помощь футбольным клубам после наводнений в стране
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Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша рассказал о выделении пожертвований клубам, которые пострадали от сильных наводнений в Центральной Европе. Из-за сильных дождей наводнению подверглись города Польши, Румынии, Австрии и Чехии.

«В эти трудные времена солидарность – это самое главное. Заявляю, что ни один клуб, пострадавший от наводнения, не останется без помощи. Вместе с президентами провинциальных ассоциаций мы решили пожертвовать € 409 тыс. на помощь клубам, пострадавшим от наводнения. Слоган «Мяч нас соединяет» — это больше, чем просто слова», — написал Кулеша на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что польский футбольный клуб «Шлёнск» Вроцлав отменил домашний матч с клубом «Сталь» Мелец и сделал на стадионе штаб со сбором пожертвований для пострадавших.

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