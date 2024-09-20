Сёмин: после выхода Головина игра «Монако» с «Барселоной» изменилась в лучшую сторону
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Россиянин появился на поле в начале второй половины встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'
Удаления: нет / Гарсия – 10'
«Головин, по всей видимости, по своему состоянию не начал матч с «Барселоной» в стартовом составе. Саша очень хорошо вышел на замену. Было видно, что игра «Монако» изменилась в лучшую сторону. Он ведущий игрок «Монако» — это видно невооружённым взглядом.
Результат матча меня удивил. «Барселона» играет очень интересно. На мой взгляд, «Барселона» подошла к игре с «Монако» не в лучшем своём состоянии», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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