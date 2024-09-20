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Вячеслав Колосков назвал три случая, когда сборные СССР и России «убили» судьи

Вячеслав Колосков назвал три случая, когда сборные СССР и России «убили» судьи
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков назвал случаи, когда сборные СССР и России пострадали от судейских ошибок.

«За всё время, пока я был в исполкоме, нас грубо засудили три раза. Первый раз мы играли сборной в Португалии — нам нужно было сыграть вничью, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Был ливень, буквально на последних минутах при счёте 0:0 наш игрок нарушает правила за полтора метра до штрафной — судья ставит пенальти. Очевиднейший момент. Он подкатился за штрафной, а игрок по воде и траве уехал в штрафную. Был испанский судья. Я перед игрой к нему заходил и видел его стеклянные и очумевшие глаза — сразу понял, что здесь нам какой-то сюрприз готовят. Это явно было предвзятое судейство.

Второе подобное судейство было в матче сборных России и Болгарии, матч судил чешский судья Крондл. Мы там играли в одни ворота. Нас били, колотили в штрафной, переворачивали — были любые приёмы вольной борьбы. Как минимум три пенальти 100-процентных, пять — в общих чертах. Со мной рядом сидел Браун, президент Немецкого футбольного союза. Он был инспектором. Увидев происходящее, он схватился за голову и ушёл — не стал сидеть рядом со мной. На последних минутах мы пропустили гол.

А третий раз — матч со Словенией. Нам поставили пенальти, но там формально рефери мог это сделать. Судья просто искал повод. Защитник на угловом приобнял словенца, а тот упал. За все 27 лет три случая, которые я могу вспомнить. Президент любой ассоциации может вспомнить подобные случаи», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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