Промес не прилетел в Нидерланды на судебные слушания по апелляции

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес не прилетел в Нидерланды на слушания по апелляции на приговор суда, информирует ND.

Адвокат футболиста в самом начале слушания заявил, что Промеса на заседании не будет. Представитель Квинси отметил, что спортсмен хочет присутствовать в зале суда. Однако он понимает, что, как только покинет ОАЭ — попадёт в тюрьму, так как сейчас у правоохранителей есть ордер на его задержание.

Также адвокат отметил, что Промес хочет продолжить свою футбольную карьеру, поэтому он не может отправиться под стражу на длительный срок.

Напомним, в Нидерландах Квинси Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. В этот срок объединены наказания за поножовщину с родственником и контрабанду наркотиков.