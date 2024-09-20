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Промес не прилетел в Нидерланды на судебные слушания по апелляции

Промес не прилетел в Нидерланды на судебные слушания по апелляции
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Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес не прилетел в Нидерланды на слушания по апелляции на приговор суда, информирует ND.

Адвокат футболиста в самом начале слушания заявил, что Промеса на заседании не будет. Представитель Квинси отметил, что спортсмен хочет присутствовать в зале суда. Однако он понимает, что, как только покинет ОАЭ — попадёт в тюрьму, так как сейчас у правоохранителей есть ордер на его задержание.

Также адвокат отметил, что Промес хочет продолжить свою футбольную карьеру, поэтому он не может отправиться под стражу на длительный срок.

Напомним, в Нидерландах Квинси Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. В этот срок объединены наказания за поножовщину с родственником и контрабанду наркотиков.

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