Абена: выучу текст песни «Знаешь ли ты», если «Спартак» выиграет трофей в этом сезоне

29-летний центральный защитник «Спартака» Миенти Абена заявил, что планирует выучить русский язык, а также высказался об исполнении певицей МакSим песни «Знаешь ли ты» на матче легенд красно-белых.

«Я начну изучать язык. Для меня важно начать общаться на русском.

Жаль, что меня не было на матче легенд. Я видел видео — это было восхитительно! Если в этом сезоне выиграем трофей, постараюсь выучить текст этой песни», — приводит слова Абены «РИА Новости Спорт».

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» нынешним летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.