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Антон Зиньковский: жаль, что не удалось сыграть за сборную России во Вьетнаме

Антон Зиньковский: жаль, что не удалось сыграть за сборную России во Вьетнаме
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский выразил сожаление, что у него не получилось сыграть за сборную России в сентябре. Предполагалось, что он сыграет в матче с Таиландом. Однако эта встреча была отменена из-за непогоды.

«Во Вьетнам слетали нормально. К сожалению, не удалось сыграть, потому что вторую игру отменили. Но как есть. Тайфуна не испугался и не переживал. Ждали, перенесут рейс или не перенесут. В итоге не перенесли, и мы улетели по плану в этот день.

Особо ничего ужасного не видел. Когда ехали в аэропорт, поваленные деревья на дороге — это самое страшное, что было. В остальном: дул ветер с дождём», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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