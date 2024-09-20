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Колосков: если не в топ-5, то в шестёрку или семёрку по уровню РПЛ входит

Колосков: если не в топ-5, то в шестёрку или семёрку по уровню РПЛ входит
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Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Об уровне сборной говорить бесполезно — нет критериев оценки. Рейтинги ФИФА и УЕФА меня не волнуют, потому что они не отвечают реальному положению дел. Уровень нашего чемпионата я считаю хорошим, он достаточно конкурентоспособный. У нас очень много качественных игр с хорошим настроем и уровнем мастерства. Достаточный уровень, чтобы смотреть и получать удовольствие от футбола.

В российском футболе очень жёсткая конкуренция, несмотря на чемпионства «Зенита». С каждым годом ситуация для «Зенита» становится труднее, возрастает конкуренция. Появляются новые футболисты. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Очень хорошо, что приезжают качественные легионеры. Раньше брали кого попало, кто соглашался, а сейчас идёт отбор. Возьми любую команду РПЛ — легионеры везде качественные. Если не в топ-5, то в шестёрку или семёрку по уровню наш чемпионат входит», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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