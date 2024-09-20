Экс-президент РФС Колосков назвал главную проблему российского футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главную проблему российского футбола. По его мнению, в России не хватает квалифицированных игроков.

— Какая главная проблема сегодняшнего футбола в России?

— Отсутствие большого количества высококвалифицированных футболистов.

— Это идёт от уровня подготовки молодых футболистов?

— Естественно. Игроки выходят из академий неплохо подготовленными, но этого недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене. Если вы вспомните эпоху Карпина, Мостового, Хидиятуллина, там каждый год брали в Европу по пять человек, а порой и больше. В один год забрали почти всю команду «Спартака».

А сейчас за два года забирают одного в хороший клуб. Это самый главный критерий уровня подготовки. Взяли Алексея Миранчука, потом — пауза, взяли Захаряна. Сейчас опять пауза. У нас нет сегодня футболистов, отвечающих критериям европейского футбола, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.