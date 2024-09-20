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Колосков: не сказал бы, что Глушенков — суперталант и открытие

Колосков: не сказал бы, что Глушенков — суперталант и открытие
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Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков — суперталант и открытие этого сезона РПЛ. По его мнению, нужно не спешить с выводами.

«Я бы сейчас никого не отметил, откровенно говоря. Глушенков наиболее ярко начал сезон. Как будет себя чувствовать после травмы — вопрос. Я бы не сказал, что это суперталант и открытие. Надо подождать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в минувшее летнее трансферное окно.

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