Экс-президент РФС Колосков: отстранение не обвалило российский футбол

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о влиянии отстранения от международных турниров на российский футбол.

«Выводы следующие. Во-первых, отстранение не сказалось критично, оно не обвалило наш футбол. Во-вторых, стимула стало меньше. Понятно, что отсутствие международных соревнований высокого уровня сказывается и на невозможности проверить себя, потенциал и прочее. Конечно, это сказывается негативно.

Чем меньше стимулов для спортсменов, тем меньше интереса: «Зачем выкладываться и лезть из кожи вон, если можно на нашем уровне спокойно тренироваться, не подвергая себя опасности?» Отстранение не критично, но не стимулирует развитие», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.