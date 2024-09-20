Почётный президент РФС Колосков: если копнуть пониже, в России футбол развивается

Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о развитии российского футбола.

«Я сказал, что у нас прекрасный чемпионат, хорошие условия и замечательные стадионы. В основном хорошо ходят зрители, появляются талантливые футболисты, которых надо довести до конца, в том числе за счёт конкуренции, которой пока нет. Ни о какой стагнации речи не идёт. Если копнуть пониже, у нас вообще футбол развивается. В России идёт колоссальное развитие массового футбола, детско-юношеского футбола. Сейчас футбол в школах, бывших учебных заведениях. Внутренний футбол получил колоссальное развитие», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.