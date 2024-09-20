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Экс-президент РФС Колосков не исключил отмены Fan ID в будущем

Экс-президент РФС Колосков не исключил отмены Fan ID в будущем
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Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Fan ID. Он не исключил, что данную систему отменят в будущем. Напомним, фанаты клубов РПЛ стали бойкотировать матчи чемпионата из-за Fan ID.

— Fan ID ударил по российскому футболу?
— Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жёстко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Но все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.

В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом всё постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут. У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессивности. Это же было главной задачей Fan ID — она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадёт, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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