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Колосков: футболистам «Зенита», особенно иностранцам, всё равно — 100 лет клубу или 99

Колосков: футболистам «Зенита», особенно иностранцам, всё равно — 100 лет клубу или 99
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что легионерам «Зенита» без разницы на 100-летний юбилей клуба. Также он назвал команды, которые поборются с сине-бело-голубыми за чемпионство.

— Нынешний сезон для «Зенита» носит особый характер, ведь клуб празднует 100-летие.
— Футболистам всё равно, особенно иностранцам. 100 лет или 99 — для них не имеет значения, а для руководства — да. Может быть, будут разрабатываться дополнительные стимулы. Футболистам какая разница? — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Колосков назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

— Какие команды могут навязать конкуренцию «Зениту» на дистанции?
— «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Эти пять команд как минимум, а там ещё «Ростов» может отобрать очки у любой команды. «Зениту» лёгкой жизни не будет, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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