В «Баварии» заявили, что не думают об аренде Матиса Теля

Новый спортивный директор мюнхенской «Бавария» Кристоф Фройнд высказал своё мнение по поводу возможного ухода в аренду нападающего клуба Матиса Теля.

«Уход Матиса Теля в аренду в январе – это не предмет для обсуждения. Матис произвёл впечатление в предсезонке. Он ещё очень молод. Но уже давно с нами. Он всегда самокритичен и усердно работает над собой каждый день. Я не беспокоюсь о нём», — цитирует Фройнда на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года Тель продлил трудовое соглашение с клубом сроком до конца 2029 года. Сообщается, что нападающего рассматривали команды английской Премьер-лиги, однако Матис Тель предпочёл остаться в «Баварии», даже несмотря на возможную аренду.