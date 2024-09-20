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Гришин: Головин — сильнейший российский игрок, с «Барселоной» Саша сыграл на уровне

Гришин: Головин — сильнейший российский игрок, с «Барселоной» Саша сыграл на уровне
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Россиянин появился на поле в начале второй половины встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«У «Барселоны» произошёл форс-мажор — удаление. Было тяжело играть в меньшинстве, хотя всё равно владели преимуществом и контроль мяча был. Но против таких игроков, которые есть у «Монако», вдесятером играть сложно. Не надо было получать удаление, тогда бы обыграли. Хотя «Монако» — хорошая команда, но ни в какое сравнение с «Барселоной» не идут. По счёту матча — сенсация.

Головин вышел на замену после травмы. Влился в игру. Понятно, что Головин — сильнейший российский игрок на данный момент. Сафонов уехал в «ПСЖ», но отыграл пока одну игру, а Саша уже пятый сезон в «Монако». Это игрок, который всегда в основном составе, если здоров. Он не испортил игру с «Барселоной», сыграл на своём уровне. Но надо понимать, что он после травмы. Но я всегда говорил, что за границей Головин — сильнейший футболист», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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