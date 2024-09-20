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«Это недопустимо». Игрок «Химок» Терехов высказался о разгромном поражении от «Локомотива»

«Это недопустимо». Игрок «Химок» Терехов высказался о разгромном поражении от «Локомотива»
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поделился эмоциями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» со счётом 1:5.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'     0:3 Пиняев – 62'     0:4 Пиняев – 63'     0:5 Сулейманов – 69'     1:5 Бакаев – 90'    
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет

«Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом». Да, такое бывает, но это недопустимо. Второй тайм нельзя ничем объяснить и нельзя искать никакие оправдания. Нужно спрашивать с себя в первую очередь», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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