«Это недопустимо». Игрок «Химок» Терехов высказался о разгромном поражении от «Локомотива»
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поделился эмоциями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» со счётом 1:5.
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47' 0:2 Монтес – 52' 0:3 Пиняев – 62' 0:4 Пиняев – 63' 0:5 Сулейманов – 69' 1:5 Бакаев – 90'
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет
«Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом». Да, такое бывает, но это недопустимо. Второй тайм нельзя ничем объяснить и нельзя искать никакие оправдания. Нужно спрашивать с себя в первую очередь», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
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