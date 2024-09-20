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Шамар Николсон: «Спартак» — мой последний клуб в РПЛ, никогда не перейду в другую команду

Шамар Николсон: «Спартак» — мой последний клуб в РПЛ, никогда не перейду в другую команду
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о верности московскому клубу. Он заявил, что никогда не будет играть в России за другую команду. Также Николсон ответил на параллель с Александром Соболевым.

– Можете ли вы себе представить, что после той драки с «Зенитом» вы бы туда перешли?
– Честно говоря, если я играю за какой-то в клуб в стране, то никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – это последний клуб в России.

– Соболев так же говорил…
– Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор, — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 19 сентября, Николсон отметился голом за «Спартак» в ворота «Крыльев Советов». Матч Кубка России завершился в пользу красно-белых со счётом 4:1.

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